تخصص «التصميم الداخلي» الأكثر جذباً للمهندسات بالمملكة

علي القحطاني(صدى):

ارتفع عدد المهندسات المسجلات بالهيئة السعودية للمهندسين في تخصص التصميم الداخلي إلى 972 مهندسة من إجمالي 2275 مهندسة مسجلة بالهيئة في 37 تخصص .

أما التخصص التالي في الصدارة لدى المهندسات فهو تخصص العمارة والعمارة الداخلية بواقع 520 مهندسة معمارية ، بينما بلغ عددهن في التخصصات الأخرى 783 مهندسة منها تخصصات الهندسة الطبية الحيوية ، والكهربائية ، وفقاً لصحيفة محلية .

من جانبه ، أكد مصدر مسؤول بالهيئة عن تقديم الدعم الكامل للمهندسات والمهندسين ، وتعزيز توفير الوظائف لدى المهندسات من المواطنات خلال الفترة المقبلة ، وتطوير برامج لرفع الكفاءة ، مشيراً إلى ارتفاع عدد المهندسين السعوديين إل38.5 الف منهدس من إجمالي 161.6 ألف مهندس من جنسيات أخرى .