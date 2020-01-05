«لا تنشروا الإسلام سنقتلكم».. جريمة مروعة ضد المسلمين في التشيك

براغ(صدى):

قام مجهولون بتخريب واجهة مسجد في برنو، والتي تعتبر ثاني أكبر مدن تشيكيا جنوب شرقي البلاد، بكتابات مروعة؛ حيث هددوا فيها بقتل مسلمين.

وكتب المجهولون بالتشيكية على الجدار الخارجي للمسجد: “لا تنشروا الإسلام في الجمهورية التشيكية! وإلا سنقتلكم”.

ومن جانبه قال المتحدث باسم الشرطة المحلية، بوهوميل مالاسيك: “نحقق منذ بعد ظهر الجمعة في قضية تخريب الأملاك هذه”.

وستكون عقوبة المرتكب لهذا التصرف الحبس عاما واحدا.

وفي السياق ذاته قال مدير الأوقاف الإسلامية في تشيكيا، حسن الراوي: “نأخذ هذا الأمر على محمل الجد، باعتباره تهديدا مباشرا. ليس هذا نداء من مجهول على شبكة الإنترنت”.

وأضاف الراوي “علينا أن ننظر إلى هذا الأمر في ضوء الاعتداءات التي طالت المساجد في العالم، كما أجواء الاضطهاد في الجمهورية التشيكية”.