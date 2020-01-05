بعد تألق فيدال.. برشلونة يكشف تطورات أزمته الأخيرة

ماجد محمد(صدى):

علق غويليرمو أمور، مدير العلاقات المؤسسية في نادي برشلونة، على أزمة لاعب النادي الكتالوني التشيلي أرتورو فيدال، الذي طالب النادي بحوافز مالية في عقده الموسم الماضي، مؤكدًا على أنه سيتم حلها داخليًا.

وعلى جانب أخر أشاد باحترافية اللاعب ومستواه في لقاء الديربي ضد إسبانيول، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت.

وقال أمور بعد التعادل أمام إسبانيول في ديربي كتالونيا 2-2 لقناة الدوري الإسباني: إنها مشكلة داخلية وستحل داخل الفريق، سيتم حلها.

وأضاف: أعتقد أن ما قدمه أمس كان جيدا، إنه يركز في كرة القدم ودخوله أحدث ثورة في لعب الفريق قدم مستوى جيدا جدا.

تجدر الإشارة إلى أن فيدال رفع شكوى ضد برشلونة يطالب بحوافز مالية في عقده من الموسم الماضي تبلغ 2.4 مليون يورو، لكن اللجنة المشتركة من الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني رفضتها.