بدور البراهيم ترد على هند القحطاني: «اللي ما تطاولينه بيدك طاوليه بمنقارك»

أميرة خالد(صدى):

ردت الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم علة مواطنتها الناشطة هند القحطاني، بعد هجوم الأخيرة عليها خلال الساعات الماضية إذ ظهرت وهي تتحدث عن جمالها ونسبها ردا على الأولى التي قالت عنها إنها مجنسة وأن أصولها يمنية وليست سعودية.

وقالت بدور البراهيم في فيديو عبر سناب شات: “قاعدة رايقة وبستمتع ومبسوطة قوم تتنقرين ينقر الخشب هذا كاسك اللي سويتيه في مثل يقول ضربني وبكى وسبقني واشتكى، اللي ما تطاولينه بيدك طاوليه بمنقارك”.

وأضافت: “طلعي سنك في شهادة الميلاد يا أم 28 مليون ياللي الدعايات ما تلاحقين عليها من كثرتها من كبرى الشركات الفخمة في العالم العربي وأمريكا يلا يا أم دروز ياللي ما توقف إعلاناتها ومحتواها بقى راقي إحنا ما قلنا اتحجبي ولا فكي ولا اتستري ولا ما ترقصين تشاو”.

وأغلقت بدور التعليقات على الفيديو قائلة إنه تجنبًا لهجوم ” الحوش” من جماهير القحطاني.

وتابعت: وأكدت “البراهيم” : “طبعا أنا هذا مو أسلوبي ولا أحب التصنع أو الدلع السامج، خشمي طبيعي مو عاملة فيلر ولا غيره أو بقى زي المنقار أنا مواليد الثمانينات إنتي مواليد إيش”.