علامات تجارية ستختفي في سوق السيارات خلال سنوات

أميرة خالد(صدى):

توقع خبراء سوق السيارات اختفاء علامات تجارية خلال السنوات المقبلة نتيجة التوجه للإستثمار في السيارات الكهربائية التي سيزداد الإعتماد عليها في إطار البحث عن السيارات صديقة البيئة والتخلص من الإعتماد على مشتقات النفط .

وقال الرئيس التنفيذي لشركوة أودي التابعة لفولكسفاجن ” برام شوت ” أن الفترة المقبلة ستشهد عمليات دمج واستحواذ وتحالفات بين شركات السيارات ، مؤكداً أن الشركات التي لن تتجه للسيارات الكهربائية ستتعرض للإندثار بالإضافة إلى الشركات التس تشهد ارباح ضئيلة أو خسائر .

الجدير بالذكر أن فولكسفاجن دخلت بقوة على خط المنافسة مع شركة تيسلا لإنتاج السيارات الكهربائية ، وأعلنت إنتاج مليون سيارة كهربائية بحلول 2023 ، وتسعى لأن تصبح أكبر شركات السيارات الككهربائية على مستوى العالم ، كما تعتزم استثمار 11 مليار دولار لتطوير السيارات الكهربائية حتى 2024 .