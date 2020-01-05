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جامعة حفر الباطن تعلن عن وظائف شاغرة

جامعة حفر الباطن تعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة حفر الباطن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال فقط من المرتبة الخامسة وحتى المرتبة العاشرة .

وأوضحت إدارة الجامعة أن التقديم عن طريق المسابقة للموظفي الحكوميين وغير الحكوميين من المواطنين ممن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرة اللازمة ، وفقاً للائحة الوظائف العامة ودليل تصنيف الوظائف .

وحول موعد التقديم ، أبانت أنه متاح من اليوم الأحد الموافق 10 / 5 / 1441 هـ ، ويمكن معرفة التفاصيل والدخول على رابط التقدييم من خلال الرابط التالي من هنـــــــــا .


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