جامعة حفر الباطن تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة حفر الباطن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال فقط من المرتبة الخامسة وحتى المرتبة العاشرة .

وأوضحت إدارة الجامعة أن التقديم عن طريق المسابقة للموظفي الحكوميين وغير الحكوميين من المواطنين ممن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرة اللازمة ، وفقاً للائحة الوظائف العامة ودليل تصنيف الوظائف .

وحول موعد التقديم ، أبانت أنه متاح من اليوم الأحد الموافق 10 / 5 / 1441 هـ ، ويمكن معرفة التفاصيل والدخول على رابط التقدييم من خلال الرابط التالي من هنـــــــــا .