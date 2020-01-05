إنتر ميلان يدخل الصراع على إريكسن بحيلة ذكية

نواف السالم(صدى):

كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي دخل الصراع على لاعب توتنهام كريستيان إريكسن .

ولفتت إلى أن النادي الإيطالي مستعد لدفع 20 مليون جنيه إسترليني لفريق توتنهام للتعاقد مع لاعب الوسط الدولي الدنماركي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وفضل النادي الإيطالي شراء اللاعب بدل من انتظار أن يصبح مجانا في الصيف المقبل؛ لكون عقده سينتهي مع توتنهام، خوفًا من أن يتسبب الانتظار في رحيله لفريق أوروبي آخر كبير.

ويرتبط اسم الدولي الدنماركي بأندية ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد، لكن الفرق الثلاث الكبرى ترغب في ضمه مجانا في الصيف وليست مستعدة لدفع مقابل لفريق توتنهام ؛ وهو ما دفع النادي الإيطالي لعرض شراؤه.