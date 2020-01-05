جثمان قاسم سليماني يطير إلى إيران

طهران(صدى):

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، وصول جثمان قاسم سليماني، إلى إيران.

ونقل جثمان سليماني والعراقي أبو مهدي المهندس، بالطائرة إلى مدينة الأهواز في جنوب غرب البلاد.

وبثت الهيئة تسجيل فيديو لصندوق ملفوف بالعلم الإيراني يجري إنزاله من طائرة مع عزف موسيقى عسكرية.

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