جثمان قاسم سليماني يطير إلى إيران
أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، وصول جثمان قاسم سليماني، إلى إيران.
ونقل جثمان سليماني والعراقي أبو مهدي المهندس، بالطائرة إلى مدينة الأهواز في جنوب غرب البلاد.
وبثت الهيئة تسجيل فيديو لصندوق ملفوف بالعلم الإيراني يجري إنزاله من طائرة مع عزف موسيقى عسكرية.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90422 ] نشر منذ 18 دقيقة
الى جهنم ، بأمر الله ..
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 782 ] نشر منذ 14 دقيقة
من صفحتي في موقع روسيا اليوم الاخباري السياسي. قبل قليل.
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صحيح وقلتها بالامس…باكستان ستفتح قواعدها لأمريكا..وأيضا القواعد الأمريكية في أفغانستان و كردستان العراق والسعودية والإمارات..ستكون إيران داخل كماشة.
هذا غير حاملة الطائرات والسفن وإلغواصات التي تطلق صواريخ كروز توما هوك من البحر في الخليج العربي والبحر الأحمر وبحر العرب.
حرب مدمرة لإيران…انتظروا الرد الإيراني..لن يكون موجه لأمريكا..بل لدول الخليج العربي 🤔
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 782 ] نشر منذ 12 دقيقة
من صفحتي في موقع روسيا اليوم الاخباري السياسي.
قبل قليل
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انصح الرئيس الإيراني روحاني أن يقوم بزيارة عاجلة للسعودية ولقاء الملك سلمان آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود.
ليرتبوا لقاء عاجل إيراني أمريكي خليجي عربي لوزراء الخارجية في السعودية… تحضيرا للقاء قمة إيراني أمريكي خليجي.
يفضي إلى إقامة علاقات سلام ونماء وازدهار في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط..ووقف دعم إيران للمليشيات الطائفية العراقية و الحوثيون في اليمن وحزب الله اللبناني.
ويلتفتوا لمطالب الشعب الإيراني والعراقي المجاور