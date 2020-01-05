بالفيديو..الأمطار تغسل شوارع الرياض

عادل الحربي(صدى):

شهدت منطقة الرياض، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أمطارًا غزيرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت تكون للسحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على كل من الشرقية،الرياض،تبوك، تمتد إلى المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

وأشارت الهيئة إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة.