إغلاق حسابات أشهر وكالة أنباء إيرانية «مضللة» عبر مواقع التواصل

طهران(صدى):

تزامنًا مع الأحداث التي تشهدها إيران، تعرضت أشهر وكالات الأنباء الإيرانية، لغلق حساباتها بمواقع تويتر، وفيس بوك، وانستقرام، خلال الساعات الماضية.

وأوضحت الصفحة الرئيسية لموقع وكالة أنباء تسنيم الإخبارية الإلكتروني، أن الحسابات التابعة للنسخة العربية من الموقع تم تعطيلها بالكامل.

وكان تويتر قد بدأ حملة منذ العام الماضي ضد الحسابات الإيرانية التي تنشر أخباراً مضللة وأعلن عن حذف آلاف الحسابات الإيرانية منها 2600 من حسابات مزيفة في فبراير الماضي، كانت ضمن شبكة إيرانية تقود «حملات التأثير» على الرأي العام.

اقرأ أيضًا: