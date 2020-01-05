المسحل يعلق على فوز النصر بالسوبر ويكشف عن رأيه في المسابقات والانضباط 

نواف السالم(صدى):

هنأ ياسر المسحل، رئيس اتحاد كرة القدم، فريق النصر بسبب تحقيق لقب كأس السوبر، متمنيا للتعاون حظًّا أوفر.

وعلق المسحل بعد المباراة، قائلا: “الحمد لله على نجاح التنظيم.. شاهدنا حضورًا جماهيريًّا كبيرًا رغم أن الفريقين من خارج جدة. وهذا استكمال لنجاحات سابقة، وإن شاء الله نقدم ما يليق بالاتحاد”.

وحول عمل بعض اللجان، خاصة “الانضباط” و”المسابقات”، أبان المسحل: “مضى ستة أشهر على عملنا نحن مجلس الإدارة، وهناك مراجعة لكل اللجان، و(الانضباط) لجنة مستقلة، و(المسابقات) تتبع رابطة المحترفين، وليس لنا أي علاقة بجدول الدوري، وأي عمل يتم مراجعته في حال وجود أخطاء”.