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  3. « الكلباني » : سوبر محلي للعالمي.. ومتابع: يا ليتك تنتبه لمحرابك

« الكلباني » : سوبر محلي للعالمي.. ومتابع: يا ليتك تنتبه لمحرابك

« الكلباني » : سوبر محلي للعالمي.. ومتابع: يا ليتك تنتبه لمحرابك
علي القحطاني(صدى):

علق الشيخ عادل الكلباني، أمس السبت، على تتويج نادي النصر بلقب كأس السوبر على حساب فريق التعاون؛ في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الجوهرة المشعة.

وكتب ” الكلباني ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر؛ عقب تتويج النصر: ” ‏سوبر محلي للعالمي الأول، يرفع الضغط عند… مبارك “؛ ليتلقى سخرية أحد المتابعين الذي أقدم على الرد عليه.

َعقّب المتابع ساخرًا من تغريدة ” الكلباني ” : ” ‏يا ليتك تنتبه لمحرابك الله يخلف  على اللي يصلون وراك “؛ ليعود عادل الكلباني، ويرد على المتابع بقوله: ” من حر ما توجس ” .


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