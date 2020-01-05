« الكلباني » : سوبر محلي للعالمي.. ومتابع: يا ليتك تنتبه لمحرابك

علي القحطاني(صدى):

علق الشيخ عادل الكلباني، أمس السبت، على تتويج نادي النصر بلقب كأس السوبر على حساب فريق التعاون؛ في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الجوهرة المشعة.

وكتب ” الكلباني ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر؛ عقب تتويج النصر: ” ‏سوبر محلي للعالمي الأول، يرفع الضغط عند… مبارك “؛ ليتلقى سخرية أحد المتابعين الذي أقدم على الرد عليه.

َعقّب المتابع ساخرًا من تغريدة ” الكلباني ” : ” ‏يا ليتك تنتبه لمحرابك الله يخلف على اللي يصلون وراك “؛ ليعود عادل الكلباني، ويرد على المتابع بقوله: ” من حر ما توجس ” .