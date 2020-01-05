« التعاون » يكشف عن حجم إصابة لاعبه « تاوامبا »

طلال الغامدي(صدى):

كشف الجهاز الطبي في نادي التعاون، مساء أمس السبت، عن حجم إصابة اللاعب ” لياندر تاوامبا “، لافتًا إلى أنها عبارة عن التواء في “الكاحل “؛ سيجري معه كشوفات وأشعة في أحد المستشفيات بجدة لتحديد الإصابة بشكل دقيق.

وأحرز لياندر تاوامبا هدف التعاون في لقائه أمام النصر، برأسية متقنة للغاية، وضعت الكرة في أقصى الزاوية اليسرى للحارس برادلي جونز داخل الشباك؛ ليتعرض لإصابة قوية خلال الدقيقة 25، بعد اصطدام قوي مع عبدالله مادو، واضطر للخروج في الدقيقة 32، ونزول منصور المولد بدلاً منه.

وكان نادي النصر، قد تمكن من التتويج بلقب بطل كأس السوبر، بعد الفوز على فريق التعاون بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة أهداف بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجوهرة المشعة، مساء أمس السبت.