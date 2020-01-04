الأمير تركي بن طلال يزور مركز قنا ويلتقي الأهالي ويستمتع لمطالبهم

محمد بن طحيطح(صدى):

وجه الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير بوضع مشروع ازدواج طريق (رعله) بمركز قنا في الأولوية الأولى لمشاريع الطرق بمنطقة عسير ومتابعته حتى الاعتماد، كما وجه بافتتاح عيادات استشارية بمركز صحي قنا تشمل تخصصات الباطنة والأسرة والعظام والأنف والأذن والحنجرة وعيادات عيون متكاملة ورفع ساعات عمل المركز إلى ١٦ ساعة يومياً ويتم البدء في ذلك خلال أسبوعين.

جاء ذلك خلال زيارة سموه التفقدية لمركز قنا التابع لمحافظة محايل عسير ضمن جولات سموه لمحافظات ومراكز المنطقة؛ حيث التقى سموه الأهالي واستمع إلى مطالبهم التي تركزت حول خدمات الطرق والخدمات الصحية والهلال الأحمر.

وقد أجري سمو امير منطقة عسير خلال الإجتماع اتصالاً هاتفياً بمعالي نائب وزير النقل المهندس بدر الدلامي استمر قرابة نصف ساعة ناقش معه احتياجات المركز فيما يخص ازدواج طريق رعله وعقبة وقرة وعقبة قدران وطريق ولد أسلم وطريق (قنا – محايل- رجال ألمع) وإعادة تصميم تقاطع محايل – قنا وتحسين الطريق.

وخلال اللقاء وجه سمو أمير منطقة عسير شكره وتقديره لأحد المواطنين والذي قدم تبرعاً لإنشاء مركز للهلال الأحمر بقنا نظراً لأهمية وجود المركز وقد وجه بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر السعودي لمتابعة إجراءات فتح مركز في قنا.