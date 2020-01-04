موعد حفل أحلام الجديد في المملكة 

الرياض(صدى):

تعود الفنانة الإماراتية أحلام، مجددا إلى جمهورها في المملكة بعد فترة غياب بسبب انشغالها ببرنامج “ذا فويس، كما ستحيي جلسة غنائية في شتاء الرياض بالمملكة.

ومن جانبها، أوضحت شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات خلال البوستر الخاص بالجلسة عبر حسابها على موقع “تويتر” والتي تقام في منتزه الثمامة البري بمحمية الملك خالد الملكية ضمن فعاليات سمرات شتاء الرياض يوم 7 يناير الجاري، على أن يشارك أحلام في الجلسة الفنان أصيل أبو بكر.

ومن المقرر أن الجلسة تقام تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه ومن تنظيم وإشراف شركة روتانا للصوتيات والمرئيات وتبدأ أسعار التذاكر من 3,937.50 ريال سعودي حسبما كشف الموقع الخاص بشراء التذاكر عبر الموقع الإلكتروني ورغم أن فتح باب الحجز تم قبل ساعات إلا أنها بيعت بالكامل.