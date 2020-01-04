بعد تتويج النصر بالسوبر.. محمد أبوهداية: ياخوفي تطلع البطولة رقم 50

ماجد محمد(صدى):

علق الناقد الرياضي محمد أبو هداية، اليوم السبت، على تتويج نادي النصر بلقب كأس السوبر على حساب التعاون في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجوهرة المشعة.

وقال محمد أبو هداية، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” سؤال: هالحين كاس السوبر حرة نقية والا عليها ملاحظات ؟!”؛ مضيفًا: ” شايف مقاطع للبعض ما يعتبروها بطولة لأنها مباراة واحدة وبدون أشواط إضافية وكذا (!!)”.

وفي السياق نفسه، تابع الناقد الرياضي، ساخرًا: ” يا خوفي .. تطلع البطولة رقم 50 (!!)؛ ليستطرد:” أستعدوا .. لأي حاجة ولا تناقشوا “؛ فيما كان النصر، قد توج بلقب السوبر، بعد الفوز على نظيره التعاون بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة أهداف بركلات الترجيح.