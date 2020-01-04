بعد تتويج النصر بالسوبر.. محمد أبوهداية: ياخوفي تطلع البطولة رقم 50
علق الناقد الرياضي محمد أبو هداية، اليوم السبت، على تتويج نادي النصر بلقب كأس السوبر على حساب التعاون في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجوهرة المشعة.
وقال محمد أبو هداية، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” سؤال: هالحين كاس السوبر حرة نقية والا عليها ملاحظات ؟!”؛ مضيفًا: ” شايف مقاطع للبعض ما يعتبروها بطولة لأنها مباراة واحدة وبدون أشواط إضافية وكذا (!!)”.
وفي السياق نفسه، تابع الناقد الرياضي، ساخرًا: ” يا خوفي .. تطلع البطولة رقم 50 (!!)؛ ليستطرد:” أستعدوا .. لأي حاجة ولا تناقشوا “؛ فيما كان النصر، قد توج بلقب السوبر، بعد الفوز على نظيره التعاون بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة أهداف بركلات الترجيح.
اللواء العربي[ عدد التعليقات: 544 ] نشر منذ 3 دقائق
واضح تحيز الحكم للنصر منذ البدأية وتجاهل فاولات التعاون الصريحة وإخراج الكروت الصفراء للأعبي النصر …..
المليليح[ عدد التعليقات: 467 ] نشر منذ 1 دقيقة
اعجبتكم ياصحيفه صدى كلام المعتوه هذا
وانتوا تقولوها هنا نيابة عنهم بس مايهم تفرجوا وشوفوا الرجال كيف تشيل الذهب وانتم ساكتين هههههههههه