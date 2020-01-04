مدير مستشفى الثغر بجدة يصدر عدة قرارات

محمد السعران(صدى):

أصدر سعادة مدير مستشفى الثغر بجدة الدكتور /سعيد بن عبدالعزيز الدعجاني قرارا بتكليف الأستاذ مازن عبدالله الغامدي مشرفا على المراكز الصحية بإدارة الموارد الذاتية بجدة بالإضافة إلى عمله الحالي نائب لمدير الموارد الذاتية.

كما اصدر قرارا يقتضي بتكليف الاستاذ حسن ثويبت العطاوي مشرف على التحصيل بأدارة الموارد الذاتية بالاضافة الى عمله.

وتأتي هذه القرارات بناء على مصلحة العمل حيث يعد الأستاذ مازن الغامدي والأستاذ حسن العطاوي من الكفاءات الادارية والقيادية المميزة في المستشفى.

صحيفة “صدى” تبارك لهما هذه الثقة وتتمنى لهما دوام التوفيق والإنجاز في مسيرتهما العملية.