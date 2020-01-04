زيدان يرفض ترشيح ريال مدريد للتتويج بالسوبر الإسباني

ماجد محمد(صدى):

قال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، إنه ليس هناك فريقًا بعينه للفوز بلقب كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

وأوضح زيدان: “الفرق الأربعة التي ستلعب السوبر الإسباني قادرة على الفوز بالبطولة، ليس هناك فريقًا مرشحًا للفوز باللقب”، لافتا: “لقد بدأنا العام بشكل جيد وهو أمر مهم بالنسبة لنا، كان اللاعبون في كامل تركيزهم منذ الدقيقة الأولى لمباراة خيتافي، كنا نعلم أننا سنلعب ضد فريق صعب وقوي”.

وأشار زيدان: “سنستمر بالعمل، نعلم أن الكرة ترفض الدخول أحيانًا، لكن ما يتوجب علينا حينها هو الهدوء”، كما تغزل في حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، قائلًا:”كورتوا أنقذنا في الشوط الأول، لقد كان حاسمًا، فهو لاعب مهم لفريقنا”.

وتأتي تصريحات زيدان بعد فوز ريال مدريد على خيتافي بثلاثية نظيفة في الجولة 19 للمسابقة المحلية.