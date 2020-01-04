زيدان يرفض ترشيح ريال مدريد للتتويج بالسوبر الإسباني
قال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، إنه ليس هناك فريقًا بعينه للفوز بلقب كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.
وأوضح زيدان: “الفرق الأربعة التي ستلعب السوبر الإسباني قادرة على الفوز بالبطولة، ليس هناك فريقًا مرشحًا للفوز باللقب”، لافتا: “لقد بدأنا العام بشكل جيد وهو أمر مهم بالنسبة لنا، كان اللاعبون في كامل تركيزهم منذ الدقيقة الأولى لمباراة خيتافي، كنا نعلم أننا سنلعب ضد فريق صعب وقوي”.
وأشار زيدان: “سنستمر بالعمل، نعلم أن الكرة ترفض الدخول أحيانًا، لكن ما يتوجب علينا حينها هو الهدوء”، كما تغزل في حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، قائلًا:”كورتوا أنقذنا في الشوط الأول، لقد كان حاسمًا، فهو لاعب مهم لفريقنا”.
وتأتي تصريحات زيدان بعد فوز ريال مدريد على خيتافي بثلاثية نظيفة في الجولة 19 للمسابقة المحلية.
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