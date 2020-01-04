جدل واتهامات ضد «لعبة فيديو» تحاكي الحرب العالمية الثالثة

واشنطن(صدى):

ارتفعت أصوات معارضة للعبة فيديو تحاكي الحرب العالمية الثالثة؛ حيث انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطور للألعاب الإلكترونية بسبب تلك اللعبة المسماة بـ ” صراع الأمم “.

واعتبر رواد التواصل الاجتماعي، ذلك استغلالًا للعملية العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية لتصفية قائد مليشيا فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وفي السياق نفسه، رفضوا الدعاية التي يقوم بها مطور لعبة ” صراع الأمم ” المملوكة من قبل شركة ” دورادو ” للألعاب ومقرها مدينة هامبورغ، لأن ما يسمى بالحرب العالمية الثالثة، لن تكون مثل لعبة فيديو بزر إعادة تشغيل للعودة للحياة لو تعرضت للقتل.