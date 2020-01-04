النصر يتوج بطلًا للسوبر على حساب التعاون

ماجد محمد(صدى):

تمكن نادي النصر، من التتويج بلقب بطل كأس السوبر، بعد الفوز على نادي التعاون بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة أهداف بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجوهرة المشعة، مساء اليوم السبت.

شهد الشوط الأول من اللقاء، تأخر فريق النصر أمام نظيره التعاون، بهدف نظيف؛ حيث جاءت بداية الشوط الأول حماسية، وأهدر لاعبو النصر فرصة هدف أول محقق في الدقيقة الثالثة، بعد خطأ فادح من مدافع التعاون،استغله عبدالرزاق حمدالله لينفرد بالمرمى ولكن أضاع التسجيل.

وتمكن لاعبو التعاون من إحراز هدف التقدم على النصر في الدقيقة 19، بعد تنفيذ ركلة ركنية، بإرسال عرضية إلى داخل المنطقة، ارتقى لها لياندر تاوامبا برأسية متقنة للغاية، وضعت الكرة في أقصى الزاوية اليسرى للحارس برادلي جونز داخل الشباك.

وفي السياق نفسه، تعرض لياندر تاوامبا صاحب هدف التعاون في النصر، لإصابة قوية خلال الدقيقة 25، بعد اصطدام قوي مع عبدالله مادو، واضطر للخروج في الدقيقة 32، ونزول منصور المولد بدلاً منه، فيما شهدت العشر دقائق الأخيرة من الشوط الأول، سيطرة لاعبي النصر على مجريات المباراة، وسط محاولات لإحراز هدف التعادل، دون جدوى.

وفي الدقيقة 58 من عمر المباراة أدرك اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، هدف التعادل لنادي النصر؛ ليحيي لديه الآمال من جديد؛ الذي تمكن من الفوز باللقب في ركلات الترجيح.