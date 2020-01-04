بالفيديو.. رئيس نادي التعاون: أسوأ ما في المباراة « الحكم »
علق محمد القاسم، رئيس نادي التعاون، على خسارة فريقه للقب بطل السوبر أمام نادي النصر، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب ” الجوهرة المشعة “.
وانتقد رئيس التعاون لطاقم التحكيم في المباراة، وذلك خلال تصريحاته للقنوات الرياضية السعودية؛ حيث قال: ” لدينا فريق كبير.. وكل تعاوني يفتخر بهذا الفريق.. وسنحاول تحسين الصورة للدوري وآسيا.. وأسوأ مافي المباراة الحكم وظروف المباراة من إصابة لاعبين “.
وكان قد تمكن نادي النصر، من التتويج بلقب بطل كأس السوبر، بعد الفوز على نظيره التعاون بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة أهداف بركلات الترجيح، في لقائهما مساء اليوم؛ حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف مهاجم العالمي عبدالرزاق حمدالله، ورأسية لاعب التعاون لياندر تاوامبا.
محمد القاسم – رئيس نادي #التعاون:
لدينا فريق كبير.. وكل تعاوني يفتخر بهذا الفريق.. وسنحاول تحسين الصورة للدوري وآسيا.. وأسوأ مافي المباراة "الحكم".
#النصر_التعاون
#كأس_السوبر_السعودي pic.twitter.com/pV5rUoF6jy
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 4, 2020
المليليح[ عدد التعليقات: 466 ] نشر منذ 7 دقائق
لازم يقولوا حكم من عرفنا الكورة المهزوم يقول الحكم سيئ …
مايهم الحقد ماينتهي ومبروك للعالمي السوبر 🏃♂️🏃♂️🏃♂️👍👍👍👍👍🌱🙋♂️🙋♂️💝🌹🌼🌺
محايد بين الصفوف[ عدد التعليقات: 542 ] نشر منذ 5 دقائق
الحكم مارس الضغط على لاعبي التعاون ومنحهم الكروت الصفراء للحد منهم ، ولم يمنح لا عبي النصر كروت صفراء رغم الشخونة الواضحة ضد لاعبي التعاون !!