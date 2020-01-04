  • السبت 4

    يناير

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالفيديو.. ‏فرحة هستيرية لـ « مشرف النصر » بهدف التعادل مع التعاون

بالفيديو.. ‏فرحة هستيرية لـ « مشرف النصر » بهدف التعادل مع التعاون

بالفيديو.. ‏فرحة هستيرية لـ « مشرف النصر » بهدف التعادل مع التعاون
ماجد محمد(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن دقائق الفرحة الهستيرية التي اجتاحت عبدالرحمن الحلافي مشرف فريق ‎النصر بعد تسجيل اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله هدف التعادل أمام التعاون، في المباراة التي تجمعهما اليوم السبت، على كأس السوبر.

وكان قد تأخر فريق النصر أمام نظيره التعاون، بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما الآن، برأسية اللاعب لياندر تاوامبا في الدقيقة 19؛ ليدرك عبدالرزاق حمدالله التعادل للنصر في الدقيقة 58 من عمر المباراة.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 463 ] نشر منذ 4 دقائق

ماجد كويس تتابع المباراة ومهتم بالنصر ومدربة وفريقه هههههههه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *