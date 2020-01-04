بالفيديو.. فرحة هستيرية لـ « مشرف النصر » بهدف التعادل مع التعاون
كشف مقطع فيديو، عن دقائق الفرحة الهستيرية التي اجتاحت عبدالرحمن الحلافي مشرف فريق النصر بعد تسجيل اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله هدف التعادل أمام التعاون، في المباراة التي تجمعهما اليوم السبت، على كأس السوبر.
وكان قد تأخر فريق النصر أمام نظيره التعاون، بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما الآن، برأسية اللاعب لياندر تاوامبا في الدقيقة 19؛ ليدرك عبدالرزاق حمدالله التعادل للنصر في الدقيقة 58 من عمر المباراة.
فرحة عبدالرحمن الحلافي مشرف فريق #النصر بعد تسجيل هدف التعادل.#النصر_التعاون#كاس_السوبر_السعودي pic.twitter.com/PapsDfIC1T
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 4, 2020
المليليح[ عدد التعليقات: 463 ] نشر منذ 4 دقائق
ماجد كويس تتابع المباراة ومهتم بالنصر ومدربة وفريقه هههههههه