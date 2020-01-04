عبدالرحمن الراشد يتوقع « رد قوي » من المملكة ضد قادة الحوثيين

الرياض(صدى):

أكد الإعلامي عبدالرحمن الراشد كاتب بجريدة الشرق الأوسط على استعداد المملكة وحلفاءها لصد هجمات واعتداءات ميليشيات الحوثيين الموالين لإيران ، في حال نفذوا إملاءات طهران .

وقال الراشد في تغريده له عبر حسابه الرسمي بتويتر : ” السعودية في حال نفذ الحوثي إملاءات طهران؟ استهداف قادة الميليشيا المعطلين للحل السياسي ومقراتهم ومصالحهم في اليمن.. منظومات رصد واستهداف ذات إمكانيات عالية تم إدخالها، نشر أسراب طائرات مقاتلة لدول صديقة، ورادارات ودفاعات جوية وأسلحة حديثة “.