على الحبسي يعتزم اعتزال اللعب دوليا

طلال الغامدي(صدى):

يعتزم العماني علي الحبسي، حارس وست بروميتش الإنجليزي، عن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده.

وكتب الحبسي في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، اليوم السبت، قائلا:”بعد سنوات تشرفت فيها بخدمة منتخبات وطني؛ داخل الوطن وخارجه، أُعلن اليوم إنهاء مسيرتي الدولية مع المنتخب الوطني“.

ولفت الحبسي: ”في هذه اللحظة؛ أرفع خالص شكري وجزيل تقديري، لمقام مولاي جلالة السلطان المعظم حفظه الله، وعظيم امتناني لكلِّ مَن ساندني طوال مسيرتي الرياضية“.

وكان علي الحبسي توج مع نادي الهلال بلقب الدوري السعودي في موسم 2017-2018، ووصل مع أزرق العاصمة إلى نهائي دوري أبطال آسيا في عام 2017 ضد نادي أوراوا الياباني.