تعليق عبدالرحمن بن مساعد على توقيت تصفية سليماني

عادل الحربي(صدى):

عقب الأمير عبدالرحمن بن مساعد على التوقيت الذي اختارته الولايات المتحدة لتصفية قائد فيلق القدس الإرهابي قاسم سليماني في العراق فجر الجمعة.

وأوضح الأمير عبدالرحمن بن مساعد: لسنوات وسليماني يتجول في عواصم عربية متنقلًا بين لبنان ودمشق وصنعاء وبغداد وله صور وفيديوهات في كل منها، وكان هو المحرك لكل أذرع إيران في هذه العواصم بما ينفذ أجندة إيران في تصدير ثورتها وفي إلحاق الضرر بدول المنطقة ولم تقتله أمريكا إلا حين قُتِل أمريكي وحُرقت سفارتها بتخطيط منه.

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت، في بيان لها، عن عملية تصفية سليماني تمت بموافقة الرئيس دونالد ترامب.