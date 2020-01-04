وظائف شاغرة للجنسين في «تعليم الدوادمي»

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي، عن توفر وظائف شاغرة للجنسين، بمسمى (سائقين ومستخدمين ومستخدمات وحراس)، للعمل بالإدارة ومكاتب التعليم والمدارس على لائحة المستخدمين مرتبة (31) وبند الأجور فئة (أ).

واشترطت الإدارة، أن يكون المتقدم سعودياً ومتزوجاً ويحمل رخصة قيادة لوظائف السائقين، أن يكون مكملاً لعمر (18) عاما لوظائف السائقين والمستخدمين والمستخدمات، وأن يكون مكملاً لعمر (25) عاما لحراس مدارس البنين و(35) عاماً ومتزوجاً لحراس مدارس البنات.

وشددت على أن يكون المتقدم يسكن بمقر الوظيفة المعلن عنها مع إرفاق ما يثبت ذلك، وأن يجيد القراءة والكتابة ولا يزيد مؤهله عن الثانوية العامة، وأن يكون المتقدم مسجلاً في برنامج الخدمة المدنية (ساعد)، وألا يكون حاصلاً على راتب تقاعدي أو تأمينات.

وأشارت إلى أن لا يكون للمتقدم سوابق لدى الجهات الأمنية أو قد حكم عليه بقضية مخلة بالشرف، وأن يجتاز الكشف الطبي والمقابلة الشخصية‎؛ بينما التقديم يبدأ غداً الأحد بتاريخ 1441/05/10هـ، وينتهي بتاريخ 1441/05/17هـ، من خلال الرابط التالي: هنا