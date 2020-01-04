هيئة الأمر بالمعروف بعسير تنفذ الخطة الميدانية والتوعوية لإجازة منتصف العام

محمد بن طحيطح(صدى):

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير ، بتنفيذ خطته الميدانية والتوعوية لإجازة الربيع، لهذا العام ١٤٤١هـ من خلال الحضور الميداني والتوعوي وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

حيث وجه فضيلة المدير العام لفرع منطقة عسير الشيخ جابر بن عبدالله الشهري بتكثيف الحضور الميداني للدوريات الميدانيه في الأماكن التي يكثر بها المتنزهون لاسيما في المناطق الساحلية التي يكثر بها الزوار

حيث تتركز كثافة العمل الميداني خلال فصل الربيع على الشواطئ الساحلية بمحافظة البرك ومركز الحريضة ومركز القحمة، وكذلك مهرجان محايل أدفأ، والتي تغطيها دوريات الهيئة وفق خطط مسبقة تتمحور في تقديم النصح والتوجيه بالرفق واللين والكلمة الحسنة، والمساهمة في حفظ الآداب العامة في الأماكن السياحية وعلى الشواطئ .. إضافه إلى تفعيل الدوريات الميدانية الراجلة على الشواطئ التي تقام عليها فعاليات موسمية، بالإضافة إلى سائر هيئات ومراكز المنطقة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، كما يصاحبها توزيع مطبوعات الرئاسة العامة التوعوية والتوجيهية والوقائية.

تأتي هذه الجهود بهدف إبراز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع وتنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .