«تسجيل صوتي» بدون إذن يتسبب في بطلان دعوى قضائية

فهد القزيز(صدى):

أدى تسجيل صوتي، قام به المدعي ضد أحد الأشخاص بدون إذن الجهة المختصة في القضية إلى عدم إدانة المدعي عليه؛ لأنه جاء مخالفًا للمادتين 56 و189 من نظام الإجراءات الجزائية.

ويعد التسجيل الصوتي الذي لم يأتِ بتصريح من الجهة المختصة، لا يعتد به، وعليه الحكم بعدم إدانة المتهم في القضية، لأنه لا يمكن الانتقال من حال السلامة إلى حال الإدانة؛ إذ الأصل في الشخص البراءة، ولا يجوز الانتقال عن الأصل إلا بدليل صحيح أو قرينة قوية.

وتنص المادة 56 من النظام على أن: ” للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يحوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة، وفقًا لما ينص عليه هذا النظام “.

وفي السياق نفسه، تشمل المادة 189 من نظام الإجراءات الجزائية: ” إذا كان البطلان راجعًا إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه، فعلى المحكمة أن تصححه، وإذا كان راجعًا إلى عيب لا يمكن تصحيحه فتحكم ببطلانه ” .