صحة عسير تقلص تحويل الحالات خارج المنطقة في 24 تخصص جراحي نوعي وفرته داخل المنطقة

محمد بن طحيطح(صدى):

كثفت صحة عسير الجهود المتواصلة لتطوير مستوى الخدمات الصحية ورفع جودة الخدمة خلال العام الماضي ، حيث أسهمت الجهود المتناغمة والعمل بروح الفريق الواحد في تقليل نسبة الإحالات خارج المنطقة إلى مراكز متقدمة ، وأضحى بمقدور الكفاءات الطبية المؤهلة التي دُعمت بالتجهيزات اللازمة والمتقدمة القيام بعمليات نوعية في ٢٤ مجالاً جراحياً.

كانت سابقاً تحتاج إلى التحويل لمراكز متقدمة ، وأصبحت اليوم تجرى في مستشفى عسير المركزي ليتم توفير العناء والوقت على متلقي الخدمات الصحية ورفع كفاءة الخدمة ، ومن أهم تلك العمليات ، عمليات إصلاح الشريان الأورطي البطني ( EVAR ) ، وزراعة جهاز تحفيز المناعة العصبية وعمليات الاليزروف للكسور المتقدمة والتشوهات الخلفية أو بعد الإصابات ،

وعمليات استئصال ومعالجة نسبة كبيرة لأورام العظام ، وعمليات الكسور المتقدمة للحوض وعمليات الكسور على مفصل مستبدل للركبة وإعادة تعويمها ، وجراحات أورام البنكرياس وأورام المستقيم وجراحات الناسور المعقدة وبعض أورام الغدد الدرقية والكظرية ،

وجراحات المريء وأورام المعدة واستئصال أورام الكبد ، وعمليات زراعة القوقعة ، وعمليات مجرى التنفس ، وأورام الرأس والرقبة ، وأورام قاع الجمجمة الأمامي عن طريق المنظار ، وزراعة القرنية ، وعمليات الشبكية والحقن الخاصة بالاعتلال الشبكي السكري ، وعمليات الجلوكوما ” الماء الأزرق “ ، وعمليات الليزك لتصحيح النظر ، وناسور المريء – القصبة الهوائية ، وأورام الرئة ، وجراحية مناظير الصدر ، وجراحة الحجاب الحاجز .

كما شهد مستشفى أبها للولادة والأطفال إجراء عمليات نوعية خلال العام الماضي في تخصصات الأنف والأذن والحنجرة وعمليات تقويم وتثبيت انحرافات العمود الفقري .

وفي إطار السعي لتقليص قوائم الانتظار ؛ فقد أطلقت صحة عسير برنامج رحال والذي نجح في تقليص قوائم الانتظار بنسبة ٥٣.٥٪؜ خلال ٩ أشهر فقط منذ انطلاقته .

وقدم سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير على دعمه الكبير وتوجيهاته السديدة ، ولمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على متابعته المستمرة لتطوير مستوى الخدمات الصحية .

من جانبه أكد المساعد للخدمات العلاجية بصحة عسير الدكتور عبدالله قداح أن فريق العمل في الخدمات العلاجية يواصل العمل على تطوير الخدمة وتحسين تجربة المستفيدين منها ، وتهيأة البيئة العملية المناسبة ، والتجهيزات الضرورية ، عبر فريق العمل المتكامل من جميع الإدارات المعنية في صحة المنطقة.