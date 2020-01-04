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صحة عسير تقلص تحويل الحالات خارج المنطقة في 24 تخصص جراحي نوعي وفرته داخل المنطقة

صحة عسير تقلص تحويل الحالات خارج المنطقة في 24 تخصص جراحي نوعي وفرته داخل المنطقة
محمد بن طحيطح(صدى):

كثفت صحة عسير الجهود المتواصلة لتطوير مستوى الخدمات الصحية ورفع جودة الخدمة خلال العام الماضي ، حيث أسهمت الجهود المتناغمة والعمل بروح الفريق الواحد في تقليل نسبة الإحالات خارج المنطقة إلى مراكز متقدمة ، وأضحى بمقدور الكفاءات الطبية المؤهلة التي دُعمت بالتجهيزات اللازمة والمتقدمة القيام بعمليات نوعية في ٢٤ مجالاً جراحياً.

كانت سابقاً تحتاج إلى التحويل لمراكز متقدمة ، وأصبحت اليوم تجرى في مستشفى عسير المركزي ليتم توفير العناء والوقت على متلقي الخدمات الصحية ورفع كفاءة الخدمة ، ومن أهم تلك العمليات ، عمليات إصلاح الشريان الأورطي البطني ( EVAR ) ، وزراعة جهاز تحفيز المناعة العصبية وعمليات الاليزروف للكسور المتقدمة والتشوهات الخلفية أو بعد الإصابات ،

وعمليات استئصال ومعالجة نسبة كبيرة لأورام العظام ، وعمليات الكسور المتقدمة للحوض وعمليات الكسور على مفصل مستبدل للركبة وإعادة تعويمها ، وجراحات أورام البنكرياس وأورام المستقيم وجراحات الناسور المعقدة وبعض أورام الغدد الدرقية والكظرية ،

وجراحات المريء وأورام المعدة واستئصال أورام الكبد ، وعمليات زراعة القوقعة ، وعمليات مجرى التنفس ، وأورام الرأس والرقبة ، وأورام قاع الجمجمة الأمامي عن طريق المنظار ، وزراعة القرنية ، وعمليات الشبكية والحقن الخاصة بالاعتلال الشبكي السكري ، وعمليات الجلوكوما ” الماء الأزرق “ ، وعمليات الليزك لتصحيح النظر ، وناسور المريء – القصبة الهوائية ، وأورام الرئة ، وجراحية مناظير الصدر ، وجراحة الحجاب الحاجز .

كما شهد مستشفى أبها للولادة والأطفال إجراء عمليات نوعية خلال العام الماضي في تخصصات الأنف والأذن والحنجرة وعمليات تقويم وتثبيت انحرافات العمود الفقري .

وفي إطار السعي لتقليص قوائم الانتظار ؛ فقد أطلقت صحة عسير برنامج رحال والذي نجح في تقليص قوائم الانتظار بنسبة ٥٣.٥٪؜ خلال ٩ أشهر فقط منذ انطلاقته .

وقدم سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير على دعمه الكبير وتوجيهاته السديدة ، ولمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على متابعته المستمرة لتطوير مستوى الخدمات الصحية .

من جانبه أكد المساعد للخدمات العلاجية بصحة عسير الدكتور عبدالله قداح أن فريق العمل في الخدمات العلاجية يواصل العمل على تطوير الخدمة وتحسين تجربة المستفيدين منها ، وتهيأة البيئة العملية المناسبة ، والتجهيزات الضرورية ، عبر فريق العمل المتكامل من جميع الإدارات المعنية في صحة المنطقة.


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