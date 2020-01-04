أردوغان يشعر بالأسى لاغتيال سليماني؟!

وكالات(صدى):

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسن روحاني، عن “أساه لفقدان” قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، مؤكدا تفهمه “غضب شعب إيران ومرشدها ورئيسها”.

وقال أردوغان: “أشعر بالأسى لفقدان الشهيد قاسم سليماني وأتفهم غضب شعب إيران ومرشدها ورئيسها… شاهدت مراسم تشييع سليماني في العراق وهي تدل على شعبيته لدى الشعب العراقي”، معتبرا أن الولايات المتحدة “ارتكبت خطأ جسيما باغتيال سليماني”.

وأشار الرئيس التركي إلى أن التدخل الخارجي والنزاع في المنطقة يحولان دون تحقيق الأمن والاستقرار فيها، مؤكدا ضرورة “عدم السماح للتدخل الخارجي بما لا يعرض السلام والاستقرار في المنطقة للخطر”.