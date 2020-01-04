المملكة تنسق مع حلفاءها لردع هجمات ميليشيات الحوثيين

الرياض(صدى):

كشفت مصادر إعلامية ن عن وضع قيادات عسكرية سعودية عليا بالتنسيق مع قيادات ومسؤولين عسكريين من “دول صديقة” استراتيجية مطوّرة للتعامل مع ميليشيات الحوثيين .

وكانت اجتمعت القيادات العسكرية مع حلفاءها ،اليوم السبت للاستعداد لتوجيه عمليات وضربات عسكرية مؤلمة لقادة المليشيات الإرهابية في حال قامت باعتداءات على المنشآت المدنية والاقتصادية في دول التحالف .

ووفقاً لجريدة الشرق الأوسط ، تعتمد الضربات العسكرية على منظومات رصد واستهداف ذات إمكانيات عالية تم إدخالها، بما في ذلك نشر أسراب طائرات مقاتلة تابعة لدول صديقة للمملكة، ورادارات ودفاعات جوية وأسلحة نوعية حديثة .

وأكد مسؤول سعودي في تصريحات للشرق الأوسط : إن التحالف بقيادة المملكة ملتزم بالتهدئة وبالإجراءات السياسية والعسكرية كافة للمحافظة عليها، ودعم جهود المبعوث الأممي، مارتن غريفيثس، للتوصل إلى حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية وفق المرجعيات الثلاث وعودة اليمن إلى محيطه العربي .