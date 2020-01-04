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فيديو مؤثر للراحل نجيب الزامل يروي معاناته مع المرض منذ الطفولة

فيديو مؤثر للراحل نجيب الزامل يروي معاناته مع المرض منذ الطفولة
عادل الحربي(صدى):

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو مؤثر للكاتب وعضو مجلس الشورى السابق الراحل نجيب الزامل ،يروي به معاناته مع مرض في الكلى أصابه منذ الصغر .

وقال نجيب في لقاء إعلامي : أنه كان يعاني من مشاكل في الكلى منذ الطفولة ، وأنه بدأ يبني المستشفيات، وهذا الأمر أتاح له تجربة جديدة، حيث لمس بشكل أكثر واقعية حالات مرضية وإنسانية تحتاج من يدعمها .

وأكد نجيب : أن المرض أثر على حياته كلها كما أضعف مناعته نتيجة الأدوية المثبطة للمناعة التي كان يتناولها .

ورحل نجيب الزامل اليوم السبت ، في ماليزيا بعد صراع مع المرض ، مخلفًا وراءه سيرة عطرة حافلة بالعطاء حيث كان أحد الناشطين المميزين في مجال التطوع والعمل الخيري.


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