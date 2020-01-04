ريال مدريد يفوز على خيتافي بثلاثية ويتصدر الدوري الإسباني

ماجد محمد(صدى):

حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على مضيفه خيتافي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإسباني، وجاء هدف ريال مدريد الأول من توقيع حارس خيتافي دافيد سوريا بالخطأ في مرماه، بعد تدخل بالرأس من المدافع رافييل فاران.

وسجل فاران بنفسه الهدف الثاني برأسية في الدقيقة 53، بعد عرضية توني كروس، وتم احتساب الهدف بعد التأكد عن طريق تقنية ”VAR“.

وحقق ريال مدريد الهدف الثالث من هجمة مرتدة مميزة، في الوقت بدل الضائع بعد انفراد البديل فيدي فالفيردي الذي صنع للوكا مودريتش.

وكان ريال مدريد نجح في تحقيق الفوز الأول بعد 3 تعادلات متتالية في الليغا، وهو انتصار يرفع الروح المعنوية قبل السفر لجدة من أجل خوض غمار كأس السوبر الإسباني.