بالفيديو.. وفاة مواطن أثناء توزيعه « العانيّة »في حفل زفاف صديقه بالخرج

علي القحطاني(صدى):

شهدت محافظة الخرج واقعة مؤثرة لوفاة المواطن مفرح السبيعي، في حفل زواج أحد أصدقائه؛ لتسود الصدمة وجوه الحاضرين للمناسبة السعيدة التي تحولت إلى مأتم.

وكشف مقطع فيديو، عن لحظة وفاة السبيعي أثناء توزيعه مبلغ مالي وإلقاء كلمة في حفل زفاف صديقه؛ ليصاب بنوبة قلبية أدت لوفاته في الحال ليتلقاه صديقه الذي كان يمد يده ليتلقى مباركته فإذا به يسقط متوفيًا بين يديه.

ومن جانبه، أوضح أحد أقارب السبيعي، تفاصيل الواقعة قائلًا إن المتوفى عرف عنه حب الخير للجميع، ويحبه كل من عرفه وتعامل معه عن قرب؛ فيما أصيبت والدته بالصدمة والذهول بعد تلقيها خبر وفاة ابنها الذي خرج مهنئًا فعاد إليها جثة محمولًا على الأعناق؛ الأمر الذي جعلها تنسى شخوص الأقارب المعزين.