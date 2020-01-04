مدني الباحة يكشف تفاصيل انتشال جثة ضحية منحدر بلجرشي

إبراهيم الزهراني(صدى):

كشف نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الرائد فايز عوض الغامدي، تفاصيل انتشال جثة مواطن تسعيني انحدرت مركبته في منطقة وعرة ببلجرشي تبعد حوالي 1000م تقريبًا نزولًا إلى الأسفل.

وقال الرائد فايز : إنه في تمام الساعة (9:00) من صباح يوم السبت الموافق: 9/ 5/ 1441هـ، ورد بلاغ لمركز القيادة والتوجيه بمديرية المنطقة مفاده سقوط مركبة من مرتفع جبلي بشفا قرية الفرية التابع لمركز بالشهم، وعلى الفور تم تحريك الوحدات اللازمة للموقع.

وأضاف ، تم اتبعت فرق الإنقاذ الجبلي أثار سقوط المركبة ، و بالبحث والنزول إلى المنحدر الوعر تم العثور على الشخص والمركبة، واتضح وفاته رحمه الله .

وقامت الفرق بإخراج جثمانه وحمله بواسطة النقالة والحبال إلى الأعلى، ومن ثم تم تسليم الحادث لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات الأخرى.

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