بالصور.. فلسطينيون يقيمون «عزاءًا» لـ «قاسم سليماني»

القدس المحتلة(صدى):

دشن فلسطينيون في قطاع غزة، اليوم السبت، عزاءًا لقاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الذي لقي مصرعه في غارة جوية أمريكية في العراق؛ حيث انضم للعزاء قادة من حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي.

وكشفت مجموعة من الصور، عن العزاء الذي أقيم في وسط غزة وشهد وضع أعلام الولايات المتحدة والاحتلال الاسرائيلي على الأرض كي يسير عليها الزائرون عند دخولهم، وعُلقت صور سليماني على الجدران.

ومن جانبه، صرح القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان: ” إننا أوفياء لمن وقف معنا، ونُحمل الإدارة الأمريكية والاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تداعيات مقتل سليماني ” .