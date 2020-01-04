بالصور.. فلسطينيون يقيمون «عزاءًا» لـ «قاسم سليماني»
دشن فلسطينيون في قطاع غزة، اليوم السبت، عزاءًا لقاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الذي لقي مصرعه في غارة جوية أمريكية في العراق؛ حيث انضم للعزاء قادة من حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي.
وكشفت مجموعة من الصور، عن العزاء الذي أقيم في وسط غزة وشهد وضع أعلام الولايات المتحدة والاحتلال الاسرائيلي على الأرض كي يسير عليها الزائرون عند دخولهم، وعُلقت صور سليماني على الجدران.
ومن جانبه، صرح القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان: ” إننا أوفياء لمن وقف معنا، ونُحمل الإدارة الأمريكية والاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تداعيات مقتل سليماني ” .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ 54 دقيقة
مالذي حققه لهم سليماني من انجازات…..؟!
ماتزال إسرائيل تحاصرهم وتنكل فيهم وفي اي وقت تقصفهم وتقتلهم وهم لم يستطيعوا تجاوز الخط الاحمر الذي وضعته إسرائيل لهم..بمتر واحد.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90415 ] نشر منذ 11 دقيقة
جعلكم تلحقونه عن بكرة ابيكم ياحثالة البشر ..
عبدالله[ عدد التعليقات: 1337 ] نشر منذ 10 دقائق
هؤلاء يهتمون بمصالحهم ولا يهتمون لضحايا ايران في سوريا واليمن والعراق ولبنان.
اهم شئ الكضيه حقتهم حتى لو قتل الايرانيون كل العرب ما يهمهم.