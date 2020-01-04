«عرّاف» تنبأ بوفاة نجوى قاسم ومقتل قاسم سليماني قبلها بـ4 أيام

بيروت(صدى):

فجّر العراف اللبناني ميشال حايك، ضجة عارمة عقب تنبؤاته للعام 2020، والتي صادف وتحقق 3 منها على الرغم من مرور 4 أيام فقط على بداية العام الجديد.

وكان العراف اللبناني قد تنبأ بوفاة الإعلامية نجوى قاسم، واغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني؛ فضلًا عن انتشار الفوضى في مطار بغداد عقب تنفيذ العملية الأمريكية سابقة الذكر.

وتوقع ميشال حايك، قبل بداية العام؛ قائلًا: ” وجهاً لبنانياً في الإمارات سيتصدر الأخبار “؛ مضيفًا: ” قاسم سليماني يوسع دائرة الخوف حوله ومنه وعليه “؛ بالإضافة إلى ” غليان في مطارات العراق “.