بالفيديو.. لحظة إطلاق نار خلال تشييع جنازة سليماني والمهندس بالكاظمية

بغداد(صدى):

شهدت جنازة قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس تبادل لإطلاق النار بين الأمن العراقي وأنصار “عصائب أهل الحق” وميليشيات أخرى، أمام أحد مداخل منطقة الكاظمية في العاصمة بغداد.

وبدا في مقطع فيديو إطلاق أعيرة نارية خلال تشييع جنازة قاسم سليماني، وآوضح متداولوا الفيديو أنها جاءت عقب رفض أعضاء من كتائب حزب الله العراقي الخضوع لعملية تفتيش قبل الدخول إلى مرقد الإمام موسى الكاظم، حيث شيع جثمانا قائد فيلق القدس الإيراني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي.

ولفت متداولوا المقطع المصور إلى أن أفراد جهاز مكافحة الإرهاب اضطروا لإطلاق النار في الهواء للسيطرة على الموقف وفض الاشتباك.