بالفيديو.. المغامسي يوضح حقيقة تشكل الجن على هيئة البشر

عادل الحربي(صدى):

وضح الشيخ صالح المغامسي خلال إحدى حلقات برنامج ” الأبواب المتفرقة ” ، حقيقة تشكل الجن على هيئة البشر .

وقال المغامسي : الجن أعطاه الله القدرة على التشكل ، لكن في قضية أنهم يتشكلون على هيئة الإنس يمثلون ذلك بالجن الذي تشكل لأبي هريرة حين كان يأخذ من الصدقات التي أئتمنه النبي عليه السلام عليها ، ولكن هذه حالة خاصة .

وأضاف : لا اعتقد أن الجن لديهم القدرة على التشكل بالإنس فهذا إذا حدث سيقع خلل في الحياة ، وكل إنسان ستنتابه الشكوك هل الذي أمامي صديقي أم جني على هيئة الصديق .

وختم حديثه قائلاً ، من الممكن أن يتشكل على هيئة حيوان ككلب أسود أو قطة أو الحياء ، والأصل هم أجسام نارية خفيفة جداً .