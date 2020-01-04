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بالفيديو.. المغامسي يوضح حقيقة تشكل الجن على هيئة البشر

بالفيديو.. المغامسي يوضح حقيقة تشكل الجن على هيئة البشر
عادل الحربي(صدى):

وضح الشيخ صالح المغامسي خلال إحدى حلقات برنامج ” الأبواب المتفرقة ” ، حقيقة تشكل الجن على هيئة البشر .

وقال المغامسي : الجن أعطاه الله القدرة على التشكل ، لكن في قضية أنهم يتشكلون على هيئة الإنس يمثلون ذلك بالجن الذي تشكل لأبي هريرة حين كان يأخذ من الصدقات التي أئتمنه النبي عليه السلام عليها ، ولكن هذه حالة خاصة .

وأضاف : لا اعتقد أن الجن لديهم القدرة على التشكل بالإنس فهذا إذا حدث سيقع خلل في الحياة ، وكل إنسان ستنتابه الشكوك هل الذي أمامي صديقي أم جني على هيئة الصديق .

وختم حديثه قائلاً ، من الممكن أن يتشكل على هيئة حيوان ككلب أسود أو قطة أو الحياء ، والأصل هم أجسام نارية خفيفة جداً .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 90415 ] نشر منذ 23 دقيقة

جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 21 دقيقة

كيف مايتشكلون اجل ماسمعت الشيخ ابن باز قصتة مع الطالب الجني الافريقي وماسمعت عن الجن الي دخلو على النبي ص في هيئة بشر وكانو يحضرون دروسة

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