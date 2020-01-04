بالفيديو.. المغامسي يوضح حقيقة تشكل الجن على هيئة البشر
وضح الشيخ صالح المغامسي خلال إحدى حلقات برنامج ” الأبواب المتفرقة ” ، حقيقة تشكل الجن على هيئة البشر .
وقال المغامسي : الجن أعطاه الله القدرة على التشكل ، لكن في قضية أنهم يتشكلون على هيئة الإنس يمثلون ذلك بالجن الذي تشكل لأبي هريرة حين كان يأخذ من الصدقات التي أئتمنه النبي عليه السلام عليها ، ولكن هذه حالة خاصة .
وأضاف : لا اعتقد أن الجن لديهم القدرة على التشكل بالإنس فهذا إذا حدث سيقع خلل في الحياة ، وكل إنسان ستنتابه الشكوك هل الذي أمامي صديقي أم جني على هيئة الصديق .
وختم حديثه قائلاً ، من الممكن أن يتشكل على هيئة حيوان ككلب أسود أو قطة أو الحياء ، والأصل هم أجسام نارية خفيفة جداً .
هل يستطيع الجن أن يتشكلوا على هيئة البشر؟@SalehAlmoghamsy@SultanQhtani#الأبواب_المتفرقة#mbc1 pic.twitter.com/LNiFEwoUpX
— الأبواب المتفرقة (@alabwab) January 4, 2020
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90415 ] نشر منذ 23 دقيقة
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
كوكو لولو 22[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 21 دقيقة
كيف مايتشكلون اجل ماسمعت الشيخ ابن باز قصتة مع الطالب الجني الافريقي وماسمعت عن الجن الي دخلو على النبي ص في هيئة بشر وكانو يحضرون دروسة