باحثون: الكركم علاج لأنواع عديدة من السرطانات بفاعلية

أميرة خالد(صدى):

قال باحثون من جامعة تمبل في فيلادلفيا ، إن الكركم غني بمضادات الالتهابات ومضادات الأكسدة ويلعب دورا هاما في وقف تطور الأورام ، حيث أنه يحوي مركب كيميائي طبيعي يمكنه المساهمة في علاج 8 أنواع من السرطان .

وتوصل الباحثون لقدرة الكركم على وقف نمو ثمانية أنواع من السرطانات، هي سرطان الثدي والرئة والدم والمعدة والبنكرياس والأمعاء ونخاع العظام وسرطان البروستاتا.

وأكد الباحثون ، أن الكركم يمنع نقل المواد الغذائية إلى الأورام، كما يمنع موت الخلايا السليمة عن طريق منع الخلايا السرطانية من إطلاق البروتينات الضارة.

وأوضح الباحثون أنه رغم الكشف الأخير، إلا أنه لم يتم اختباره في تجارب بشرية واسعة النطاق.