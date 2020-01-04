مي حلمي تطمئن جمهورها بعد الإجهاض: «بقيت أحسن»

القاهرة(صدى):

نشرت الإعلامية مي حلمي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع “تويتر”، من داخل المستشفى، معلقة: “شكرا لكل الناس اللي سألت عليا.. إنتو عيلتي التانية والله.. خرجت من العمليات يوم الخميس ودلوقتي أحسن شوية وماتزعلوش لو غبت عنكم مابقدرش أمسك التليفون كتير.. دعواتكم ليا”.

وتمنى الجمهور السلامة ودوام الصحة والسعادة، كما ردت على زوجها محمد رشاد الذي تمنى لها السلامة قائلة: “ربنا يحفظك يا قلبي”.

وكان محمد رشاد نشر صورة جمعته بزوجته مي حلمي عبر “فيسبوك” معلنا فيه إجهاضها، وكتب: «ربنا يعوضنا خير وطول ما انتي كويسة اللي راحوا يجي غيرهم ذرية صالحة باذن الله.. قدر الله وما شاء فعل والحمدلله على جميع أمره، ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامة».