موقع خامنئي ينشر صورة «الحسين يحتضن قاسم سليماني»

طهران(صدى):

نشر موقع المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، صورة للحسين محتضنا قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي قُتل، مما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق موقع خامنئي من بيان المرشد الأعلى بإيران على إعلان مقتل سليماني قال فيه: “ها قد حلّق لواء الإسلام العظيم وشامخ القامة إلى السماوات. لقد عانقت ليلة أمس أرواح الشهداء الطيّبة روح قاسم سليماني الطاهرة. إنّ سنوات من الجهاد الخالص والشّجاع في ساحات مقارعة شياطين وأشرار العالم”.

وأضاف : وأعوام من تمنّي الشّهادة في سبيل الله بلّغت أخيراً سليماني العزيز هذه المنزلة الرّفيعة إذ سُفكت دماؤه الطاهرة على يد أشقى أفراد البشر على وجه الأرض. إنّني أتقدّم بأسمى آيات التبريك لصاحب العصر والزّمان بقية الله الأعظم (أرواحنا فداه) ولروحه الطاهرة وأعزّي الشّعب الإيراني.. ~من بيان الإمام الخامنئي عقب استشهاد اللواء قاسم سليماني ٢٠٢٠/١/٣”.

ويذكر أن وزارة الدفاع الامريكية أو ما يعرف بـ”البنتاغون” قد علقت في بيان على قتل سليماني، قالت فيه: “بتوجيه من الرئيس، اتخذ الجيش الأمريكي عملا دفاعيا حاسما، لحماية الأمريكيين في الخارج عبر قتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني المصنف كمنظمة إرهابية بالولايات المتحدة الأمريكية”.