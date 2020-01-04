توضيح بشأن إيقاف الخدمات لدى تعدى مبلغ المخالفات المرورية 20 ألف ريال

عادل الحربي(صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، حقيقة إيقاف الخدمات عن الأشخاص الذين تتعدي مخالفاتهم مبلغ الـ20 ألف ريال، وذلك بعد ورود عدة استفسارات إليها حول الأمر.

وعلق حساب ” المرور ” عبر موقع التدوين الصغير تويتر؛ بالمادة الخامسة والسبعين من نظام المرور: ” إذا تراكمت المخالفات المسجلة على المخالف دون سداد الغرامات المترتبة عليه، فعلى الإدارة المختصة تنبيه المخالف لذلك بالوسائل التي تراها “.

وتنص المادة أيضًا: ” فإذا بلغت قيمة تلك الغرامات 20 ألف ريال فأكثر، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغ المخالف بمخالفته، دون سدادها، فيبلغ المخالف بوجوب السداد خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما، فإذا لم يسدد بعد انقضاء تلك المدة، يُحال إلى المحكمة المختصة -وفقا للإجراءات النظامية- للنظر في إيقاف الخدمات العامة التي تقدم له -أو بعضها- حتى يتم سداد الغرامات المستحقة عليه ” .