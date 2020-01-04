شاهد.. صعيدي يصطدم بلاند كروز ويكمل طريقه مسرعا
وثقت كاميرا مراقبة إحدى الشوارع في الكويت ، حادثة اصطدام صعيدي بسيارة من نوع لاند كروز أثناء توقفها على جانب الطريق .
وأظهر الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، الصعيدي وهو يقود دراجة بسرعة ، فاصطدم بالسيارة المتوقفه من الخلف ، وعقب ثواني وقف وقاد دراجته وأكمل طريقه .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90410 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههه ,,
،، دامه صدم باالجيب مافيه مشكله ، لو صدم في قطار يمكن يكون فيه علم ثاني ..
.. عموماً .. الحمد لله على السلامه ..