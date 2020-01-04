شاهد.. صعيدي يصطدم بلاند كروز ويكمل طريقه مسرعا

خالد الظفيري(صدى):

وثقت كاميرا مراقبة إحدى الشوارع في الكويت ، حادثة اصطدام صعيدي بسيارة من نوع لاند كروز أثناء توقفها على جانب الطريق .

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، الصعيدي وهو يقود دراجة بسرعة ، فاصطدم بالسيارة المتوقفه من الخلف ، وعقب ثواني وقف وقاد دراجته وأكمل طريقه .