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شاهد.. صعيدي يصطدم بلاند كروز ويكمل طريقه مسرعا

شاهد.. صعيدي يصطدم بلاند كروز ويكمل طريقه مسرعا
خالد الظفيري(صدى):

وثقت كاميرا مراقبة إحدى الشوارع في الكويت ، حادثة اصطدام صعيدي بسيارة من نوع لاند كروز أثناء توقفها على جانب الطريق .

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، الصعيدي وهو يقود دراجة بسرعة ، فاصطدم بالسيارة المتوقفه من الخلف ، وعقب ثواني وقف وقاد دراجته وأكمل طريقه .

 


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 90410 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههههههههههههههه ,,

،، دامه صدم باالجيب مافيه مشكله ، لو صدم في قطار يمكن يكون فيه علم ثاني ..

.. عموماً .. الحمد لله على السلامه ..

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