أغذية تسبب اضطرابات النوم وتزيد الأرق .. احذرها

واشنطن(صدى):

أجرى خبراء من جامعة كولومبيا الأمريكية ، دراسات علمية ، عن المواد الغذائية المرتبطة بالأرق واضطرابات النوم ، مؤكدين أن الأغذية الغنية بالكربوهيدرات؛ كالخبز الأبيض والأرز، ترفع من معدلات السكر في الدم، وتسبّب الأرق.

وقال الأستاذ المساعد في كلية الأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا، جيمس جيمس جانجويتش: “في حال ارتفاع نسب السكر في الدم يبدأ الجسم بإفراز الأنسولين لخفض هذه النسب، وهذا الأمر قد يؤثر في إفراز هرمونات أخرى؛ كالأدرينالين والكورتيزول، التي قد تتسبّب بدورها في اضطرابات النوم”.

وأشاد بالنتائج التي توصل إليها العلماء الأمريكيون الطبيب والاختصاصي الروسي في علوم المناعة والحساسية، فلاديمير بوليبوك؛ وأشار إلى أن “تناول المنتجات الغنية بالكربوهيدرات المركّزة يتسبّب في رفع مستويات الأنسولين في الجسم فجأة ومن ثم انخفاضها؛ الأمر الذي ينعكس سلباً على عمليات الأيض في الدماغ”.

ونصح الطبيب بالابتعاد عن الأغذية التي تحوي كربوهيدرات مركّزة قبل النوم، واستبدالها بأطعمة أخرى؛ كالفواكه والحبوب، كما أشار إلى أن شرب كوب من الحليب مع العسل ليلاً يساعد على تنظيم عملية الأيض.