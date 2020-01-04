بالفيديو.. مجهولون يقتحمون منزل سنابي شهير أثناء سفره 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

اقتحم مجهولون منزل مشهور سناب شات فيحان أثناء سفره، كما قاموا بتكسير السيارات وحاولوا التعدي على أهله.

وعرض فيحان مقطع فيديو عبر حسابه في موقع “تويتر” تحدث فيه:”عندما تكون أنت وأهلك مسافرين ومبسوطين في أمان الله وفجأة تتلقى خبر “الحق بيتكم تعرض للاعتداء وتكسير للأبواب والسيارات، وناس هاجمت البيت وحاولت تؤذي أهلك”، موضحا: “هنا تتضايق”.

ولفت إلي أنه تم رصد المعتدين بالكاميرات، مردفا: “إن شاء الله اللي ما ربوه أهله ستربيه الحكومة وبتاخد حقنا”، مضيفا: “اللي قهرني في الموضوع إن والدي مصاب بجلطة مما حدث”.

ونشر فيحان مقطع فيديو يوضح ما حدث بمنزله وأظهر السيارات وقد تكسر زجاجها، موجها رسالة للمعتدين، قائلا: “بيني وبينكم الشرطة”.