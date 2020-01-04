بالفيديو.. مجهولون يقتحمون منزل سنابي شهير أثناء سفره
اقتحم مجهولون منزل مشهور سناب شات فيحان أثناء سفره، كما قاموا بتكسير السيارات وحاولوا التعدي على أهله.
وعرض فيحان مقطع فيديو عبر حسابه في موقع “تويتر” تحدث فيه:”عندما تكون أنت وأهلك مسافرين ومبسوطين في أمان الله وفجأة تتلقى خبر “الحق بيتكم تعرض للاعتداء وتكسير للأبواب والسيارات، وناس هاجمت البيت وحاولت تؤذي أهلك”، موضحا: “هنا تتضايق”.
ولفت إلي أنه تم رصد المعتدين بالكاميرات، مردفا: “إن شاء الله اللي ما ربوه أهله ستربيه الحكومة وبتاخد حقنا”، مضيفا: “اللي قهرني في الموضوع إن والدي مصاب بجلطة مما حدث”.
ونشر فيحان مقطع فيديو يوضح ما حدث بمنزله وأظهر السيارات وقد تكسر زجاجها، موجها رسالة للمعتدين، قائلا: “بيني وبينكم الشرطة”.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90410 ] نشر منذ 1 ساعة
لا تخاف يااخ فيحان ، انت وبيتك واهل بيتك في ذمة الله ثم ذمة ابن سعود ..
,, انت في بلد الإسلام وحماة الإسلام وأهله .. ديرة حاكمها خادم الحرمين الشريفين ، أمن وأمان .. مايضيع شي..
.. ابشر بحقك كامل ، اللي ماربوه أهله مزبن الجاني يربيه ..