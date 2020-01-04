يوفنتوس يتمسك بمدافعه ديميرال

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، عن تمسك نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، ببقاء المدافع التركي ميريح ديميرال؛ حيث رفض عدة عروض للتخلي عن اللاعب وصل أحدها إلى 40 مليون يورو.

وأكدت أندية مانشستر سيتي وباير ليفركوزن وليستر سيتي وشالكه وبروسيا دورتموند، على رغبتها في الحصول على خدمات اللاعب؛ فيما تراوحت قيمة العروض ما بين 35 و40 مليون يورو، لكن يوفنتوس لم يبد استعداداً لبيعه.

وفي حالة موافقة يوفنتوس على رحيل أحد مدافعيه في يناير الجاري، فسيكون على الأرجح دانييلي روغاني، الذي خرج بشكل كبير من حسابات الفريق، بينما كان لاعب قلب الدفاع ديميرال قد انضم إلى يوفنتوس قادماً من ساسولو في الصيف الماضي مقابل 18 مليون يورو.