سامسونج تكشف عن Galaxy S20 و Galaxy Fold 2 قريبا

وكالات(صدى):

تستعد شركة سامسونج للكشف عن أحدث هواتفها الرائدة Galaxy S20 و Galaxy Fold 2 في شهر فبراير القادم.

بينما كان من المتوقع أن تكشف شركة سامسونج عن الجيل الجديد من سلسلة S الرائدة في 18 فبراير القادم على أقل تقدير، يظهر الفيديو التشويقي المُسرب لإعلان الشركة ليؤكد أن الحدث تم تقديمه ليكون بتاريخ 11 فبراير – أي قبل أسبوع من الموعد المتوقع سابقًا، حيث ستعلن عن سلسلة S مع الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي.

وكما ظهرت التقارير خلال الفترة الماضية، فإن سامسونج ستتخذ اسم Galaxy S20 لهواتفها القادمة بدلًا من S11 كما كان متوقعًا.

بجانب سلسلة S20 التي من المتوقع أن تظهر مع 3 هواتف مختلفة، فإن الشركة الكورية ستكشف عن Galaxy Fold 2 في حدثها القادم، وهو الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي والتي تسعى لفرض سيطرتها فيها.

هذا التقديم ربما يأتي ليمنح الشركة متسعًا من الوقت للترويج لهواتفها قبل معرض MWC2020 الذي تطلق فيه أغلب الشركات هواتفها.

كما أن ذلك ريما يمنحها وقتًا أطول لبيع أكبر عدد من الهواتف لتحسين نتائجها المالية خلال الربع الأول لعام 2020.