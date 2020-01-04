بالفيديو.. الزعاق يكشف موعد بدء «الشبط» وانتهاء «المربعانية»

حمود العنزي(صدى):

توقع دكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، انتهاء المربعانية بعد أسبوع، كما توقع أن تبدأ أول أيام الشبط يوم السبت 11 يناير 2020 أول أيام الشبط.

وأضاف الزعاق في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أهالينا يرحمهم الله كانوا يقولون (إذا سلمت علينا بدفا.. وادعتنا بجفا)، أي إذا دخلت المربعانية دافئة لم تطلع إلا باردة”.

وتابع خالد الزعاق قائلاً: “الملاحظ على المربعاينة لهذه السنة أنها كانت دافئة والسبب هو سيطرة المنخفضات الجنوبية الدافئة التي دفعت المرتفعات الشتوية الباردة مما جعل المربعانية دافئة لهذا العام”.