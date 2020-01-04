أمين عسير يوجه إدارات الأمانة للقيام بزيارات مفاجئة على كافة المنشآت الغذائية بعقبة ضلع

محمد بن طحيطح(صدى):

وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بالقيام بزيارات مفاجئة من إدارة التراخيص ، والرقابة الشامل على كافة المحلات التجارية ، والمطاعم المتعلقة بالصحة العامة بعقبة ضلع بهدف تعزيز السلامة الغذائية، وتوفير غذاء امن وسليم مبيناً أن عقبة ضلع تشهد اقبالا كبيرا من أهالي منطقة عسير ومن مختلف المحافظات خلال هذه الفترة من العام بسبب إجازة منتصف العام وإعتدال المناخ في المواقع الساحلية .

لافتاً إلى أن هذا التوجيه يأتي إنطلاقا من حرص أمانة عسير على توفير كافة سبل الراحة , والصحة للمواطنين والسائحين , الذين يسلكون هذا الطريق , مشدداً على ضرورة القيام بهذه الجولات المكثفة حرصا على التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت ، وتعزيز كافة الجوانب الصحية السليمة للمستهلكين .

في ختام تصريحه دعا الحميدي جميع المواطنين و المقيمين بالتعاون مع الأمانة و وبلدياتها بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر خدمة البلاغات الموحدة 940 .